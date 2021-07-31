Сёмин — Крыховяку: удачи тебе! Краснодар любит футбол, тебе будет интересно

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин пожелал удачи полузащитнику Гжегожу Крыховяку в «Краснодаре».

«Гжегож, удачи тебе! Краснодар любит футбол, и тебе будет интересно. Ты профессионал высочайшего уровня и игрок, который приносит победы», — написал Сёмин на своей странице в "Инстаграме".

«Чемпионат» сообщал, что поляк подписал контракт с «Краснодаром» на три года. Скоро о переходе будет объявлено официально. Ранее стало известно, что Крыховяк имел четыре предложения от различных клубов, но именно предложение «Краснодара» максимально устроило полузащитника.



Гжегож Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2018 года. В минувшем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, забил девять голов и отдал три результативные передачи. С 2008 года Крыховяк вызывается в национальную команду Польши.