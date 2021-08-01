«Милан» может подписать Влашича, Забитцера или Зиеша одновременно с Иличичем

«Милан» в случае подписания полузащитника «Аталанты» Йосипа Иличича не откажется от идеи дальнейшего усиления позиции атакующего плеймейкера, сообщает Milan News со ссылкой на Corriere dello Sport.

Руководство миланцев сейчас не ведёт переговоры и оценивает все имеющиеся варианты. Среди главных претендентов на переход в «Милан» находятся полузащитники Никола Влашич (ЦСКА), Марсель Забитцер («РБ Лейпциг») и Хаким Зиеш («Челси»), которого лондонцы могут отдать в аренду.

«Милан» хочет арендовать Иличича с правом дальнейшего выкупа. Сообщалось, что россонери хотят усилиться Зиешем, чтобы заменить ушедшего в «Интер» Хакана Чалханоглу. Приоритетной целью на эту позицию был Влашич, однако переговоры с армейцами зашли в тупик. 28-летний футболист хочет в будущем играть в Италии и был бы рад такой возможности.



Также сообщалось, что «Милан» хочет взять Влашича в аренду за € 5 млн с опцией выкупа в размере € 20 млн плюс бонусы, но ЦСКА требует за 23-летнего хорвата € 30 млн.