«Милан» переключился на Зиеша после неудачи в переговорах с ЦСКА по Влашичу

«Милан» намерен заполучить полузащитника лондонского «Челси» Хакима Зиеша до закрытия летнего трансферного окна.



Как сообщает Ilmilanista.it, россонери хотят усилиться плеймейкером, чтобы заменить ушедшего в «Интер» Хакана Чалханоглу. Приоритетной целью на эту позицию был Никола Влашич из ЦСКА, однако переговоры с армейцами зашли в тупик. В связи с этим итальянский клуб переключился на Зиеша.



Ранее стало известно, что представители «Милана» находятся в постоянном контакте с агентами Зиеша. При этом сам 28-летний футболист хочет в будущем играть в Италии и был бы рад такой возможности.



Также сообщалось, что «Милан» хочет взять Влашича в аренду за € 5 млн с опцией выкупа в размере € 20 млн плюс бонусы, но ЦСКА требует за 23-летнего хорвата € 30 млн.

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