Кокорин опубликовал фото с отдыха в Краснодарском крае

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в «Инстаграме» опубликовал фото, на котором он позирует на морском берегу. Снимок сделан в Краснодарском крае.

Фото прокомментировали известные российские футболисты. «Дыши», — написал Денис Глушаков. «Выдохни, Сашуль», — добавил Александр Соболев. «Тапки не найк, конечно», — пошутил Анатолий Тимощук.

Сегодня «Фиорентина» в «твиттере» выложила видеоролик, в котором Александр Кокорин учит зрителей, как бить ножницами и с лёта. Ведущий, задавая вопросы, называл Александра «профессор Кокорин».



Ранее стало известно, что россиянин может покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно, так как не входит в планы «фиалок». Кокорина предложили клубам из России и Турции.



Напомним, раньше форвард выступал за «Сочи» и другие российские клубы. Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.



Главные фотографии из мира футбола. Подписывайся на наш «инстаграм».