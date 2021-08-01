«Фиорентина» опубликовала обучающее видео по игре ножницами с «профессором Кокориным»

«Фиорентина» в «твиттере» выложила видеоролик, в котором российский нападающий Александр Кокорин учит зрителей, как бить ножницами и с лёта.

Ведущий, задавая вопросы, называл Александра «профессор Кокорин».

Ранее стало известно, что Кокорин может покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно, так как не входит в планы «фиалок». Кокорина предложили клубам из России и Турции.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.

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