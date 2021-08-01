Киевское «Динамо» начало защиту титула в УПЛ с разгромной победы в матче с «Вересом»

В Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» закончился матч 2-го тура УПЛ. Киевское «Динамо» принимало «Верес». Встреча завершилась уверенной победой киевлян, которые забили четыре безответных мяча.
Уже на 4-й минуте счёт в матче открыл Денис Попов, которому ассистировал Александр Караваев. Ещё через две минуты Денис Гармаш удвоил преимущество хозяев, а результативную передачу на свой счёт записал Александр Тымчик.
В концовке первого тайма Тымчик отличился сам, а Александр Андриевский сделал результативную передачу. Точку в матче на 87-й минуте поставил Виктор Цыганков, реализовавший пенальти.
Этот матч стал для киевлян, которые являются действующими чемпионами страны, первым в новом сезоне УПЛ. «Верес» потерпел первое поражение после ничьей в матче с «Колосом» в первом туре (0:0).
- 1 августа 2021
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