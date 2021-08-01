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Киевское «Динамо» начало защиту титула в УПЛ с разгромной победы в матче с «Вересом»

Киевское «Динамо» начало защиту титула в УПЛ с разгромной победы в матче с «Вересом»
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В Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» закончился матч 2-го тура УПЛ. Киевское «Динамо» принимало «Верес». Встреча завершилась уверенной победой киевлян, которые забили четыре безответных мяча.

Уже на 4-й минуте счёт в матче открыл Денис Попов, которому ассистировал Александр Караваев. Ещё через две минуты Денис Гармаш удвоил преимущество хозяев, а результативную передачу на свой счёт записал Александр Тымчик.

В концовке первого тайма Тымчик отличился сам, а Александр Андриевский сделал результативную передачу. Точку в матче на 87-й минуте поставил Виктор Цыганков, реализовавший пенальти.

Этот матч стал для киевлян, которые являются действующими чемпионами страны, первым в новом сезоне УПЛ. «Верес» потерпел первое поражение после ничьей в матче с «Колосом» в первом туре (0:0).

Украина - Премьер-лига. 2-й тур
01 августа 2021, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо К
Киев
Окончен
4 : 0
Верес
Ровно
1:0 Попов – 4'   2:0 Гармаш – 6'   3:0 Тымчик – 42'   4:0 Цыганков – 86' (пен)
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