Нападающий «Урала»: в матче с «Нижним Новгородом» мы рассчитывали на другой счёт

Нападающий «Урала» Андрей Панюков прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (1:1).

«Наш гол наклёвывался. Перед этим был первый момент, когда вратарь отбил мяч носком. Обидно, конечно. В эпизоде с голом мне сделали хорошую передачу. Видел, как набегал Андрей Егорычев, но сумел самостоятельно убрать защитника и забить гол.

Насколько сильно неудовлетворён результатом матча? На сто процентов. Мы рассчитывали на другой счёт. Во второй половине очень низко сели. Допустили ошибку и пропустили. Потом вся игра шла без моментов.

Большое спасибо болельщикам! Мы всё отчётливо слышали, хоть людей и было мало. Но все нас поддерживали, было очень приятно», — приводит слова Панюкова официальный сайт «Урала».