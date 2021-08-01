«Ростов» обратится в ЭСК по итогам матча с «Зенитом»
Поделиться
«Ростов» намеревается обратиться в экспертно-судейскую комиссию по итогам матча 2-го тура РПЛ с «Зенитом». Южане остались недовольны рядом решений арбитра Виталия Мешкова. Встреча завершилась убедительной победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 4:2.
«Мы не согласны с некоторыми эпизодами встречи, в частности, с нарушением правил на 29-й минуте, вследствие которого был забит мяч в наши ворота. Также у нас есть вопросы по моменту с неназначенным пенальти на Николае Комличенко на 32-й минуте матча», — сообщили в пресс-службе «Ростова» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Зенит» одержал вторую победу в сезоне и набрал шесть очков. «Ростов» на старте нового сезона РПЛ потерпел уже второе поражение.
Комментарии
- 2 августа 2021
-
00:18
-
00:12
- 1 августа 2021
-
23:31
-
23:29
-
23:16
-
23:09
-
23:05
-
23:04
-
22:53
-
22:42
-
22:33
-
22:04
-
21:57
-
21:43
-
21:40
-
21:27
-
21:12
-
21:09
-
21:02
-
20:51
-
20:41
-
20:36
-
20:11
-
20:05
-
19:55
-
19:34
-
19:32
-
19:27
-
19:17
-
19:00
-
18:49
-
18:43
-
18:33
-
18:21
-
18:05
Партнерский контент