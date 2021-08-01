«Ростов» обратится в ЭСК по итогам матча с «Зенитом»

«Ростов» намеревается обратиться в экспертно-судейскую комиссию по итогам матча 2-го тура РПЛ с «Зенитом». Южане остались недовольны рядом решений арбитра Виталия Мешкова. Встреча завершилась убедительной победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 4:2.

«Мы не согласны с некоторыми эпизодами встречи, в частности, с нарушением правил на 29-й минуте, вследствие которого был забит мяч в наши ворота. Также у нас есть вопросы по моменту с неназначенным пенальти на Николае Комличенко на 32-й минуте матча», — сообщили в пресс-службе «Ростова» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Зенит» одержал вторую победу в сезоне и набрал шесть очков. «Ростов» на старте нового сезона РПЛ потерпел уже второе поражение.