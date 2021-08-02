Сборная США выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ, победив в овертайме Мексику

На стадионе «Эллиджиант» в Лас-Вегасе прошёл финал Золотого кубка КОНКАКАФ. В матче за трофей сборная США обыграла Мексику со счётом 1:0.

Единственный мяч хозяева забили в овертайме на 117-й минуте, отличился Майлз Робинсон. В составе американцев жёлтую карточку получил Келлин Акоста, а у мексиканцев «горчичники» заработали Эктор Эррера, Хесус Гальярдо и Эдсон Альварес.

Добавим, на домашнем турнире сборная США одержала шесть побед в шести матчах. В группе американцы победили Гаити (1:0), Мартинику (6:1) и Канаду (1:0). В четвертьфинале сборная США обыграла Ямайку (1:0), а в полуфинале — Катар (1:0).

Мексика в группе сыграла вничью со сборной Тринидада и Тобаго (0:0), обыграла Гватемалу (3:0) и Сальвадор (1:0). В четвертьфинале мексиканцы победили Гондурас (3:0), а в полуфинале — Канаду (2:1).