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Сборная США выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ, победив в овертайме Мексику

Сборная США выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ, победив в овертайме Мексику
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На стадионе «Эллиджиант» в Лас-Вегасе прошёл финал Золотого кубка КОНКАКАФ. В матче за трофей сборная США обыграла Мексику со счётом 1:0.

Единственный мяч хозяева забили в овертайме на 117-й минуте, отличился Майлз Робинсон. В составе американцев жёлтую карточку получил Келлин Акоста, а у мексиканцев «горчичники» заработали Эктор Эррера, Хесус Гальярдо и Эдсон Альварес.

Добавим, на домашнем турнире сборная США одержала шесть побед в шести матчах. В группе американцы победили Гаити (1:0), Мартинику (6:1) и Канаду (1:0). В четвертьфинале сборная США обыграла Ямайку (1:0), а в полуфинале — Катар (1:0).

Мексика в группе сыграла вничью со сборной Тринидада и Тобаго (0:0), обыграла Гватемалу (3:0) и Сальвадор (1:0). В четвертьфинале мексиканцы победили Гондурас (3:0), а в полуфинале — Канаду (2:1).

Золотой кубок КОНКАКАФ. Финал
02 августа 2021, понедельник. 04:00 МСК
США
Окончен
1 : 0
ДВ
Мексика
1:0 Робинсон – 117'
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