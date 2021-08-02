Ангольский игрок «Уфы» Касинтура: в России не все в курсе, что у кого-то кожа темнее

Новичок «Уфы» ангольский футболист Эгаш Касинтура рассказал о реакции россиян на его цвет кожи.
«До сих пор резко реагируют на мой цвет кожи, но я уже привык. Когда маленькие дети это делают, ясно, что они никогда такого не видели, это даже смешно. А когда взрослый человек, иногда не понимаю почему. Некоторые говорят что-то неприятное, но я уже не обращаю внимания. А поначалу не то чтобы обижался, но удивлялся, почему на меня так смотрят. Потом начал привыкать.
Не вижу это как расизм. Зависит от человека, менталитета. В России мало знают историю, географию. Люди разные, у кого-то кожа темнее, кто-то живёт на другом континенте. В России почему-то не все в курсе, очень странно. Думаю, зависит от образования, воспитания.
Не знаю, сталкивался ли с оскорблениями на расовой почве. Возможно, в игре кто-то говорил что-то неприятное. В жизни — никогда. Я в России уже шесть лет и не сказал бы, что тут именно расизм. Люди просто не осознают, почему мы все разные, и реагируют так, будто первый раз в жизни видят темнокожего. Вот этого я не понимаю. Есть и хорошие, адекватные люди. Когда им что-то интересно о моём происхождении, спрашивают. И не потому, что хотят поиздеваться — им реально интересно. Раньше спросить некого было», — приводит слова игрока Sport24.
- 2 августа 2021
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