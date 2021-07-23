«Уфа» подписала контракт с ангольским футболистом Эгашем Касинтурой

Футбольный клуб «Уфа» подписал контракт с ангольским футболистом Эгашем Касинтурой, сообщает пресс-служба клуба. Контракт футболиста с новой командой рассчитан на три года.
Эгаш Касинтура родился 29 октября 1997 года в Намибии. На родине занимался большим и мини-футболом. Профессиональную карьеру футболиста Эгаш начал в Сыктывкаре в мини-футбольной команде «Новая Гренландия», которая выступает в российской «Суперлиге». В сезоне-2019/2020 в 21 матче забил девять мячей, в сезоне-2020/2021 в 30 встречах отличился 14 раз. До этого футболист играл в студенческой команде из Краснодара.
Напомним, сегодня, 23 июля, стартует новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги. Матч ЦСКА — «Уфа» состоится 25 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
- 23 июля 2021
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