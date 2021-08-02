Состоялась жеребьёвка плей-офф квалификации Лиги Европы

Состоялась жеребьёвка плей-офф отборочного турнира Лиги Европы. В плей-офф команды оспорят путёвки в групповую стадию.
Россию в этом турнире представляет «Локомотив», москвичи начнут путь в Лиге Европы с групповой стадии.
Результаты жеребьёвки плей-офф Лиги Европы:
«Рандерс» (Дания) — «Галатасарай» (Турция) / «Сент-Джонстон» (Шотландия)
«Рапид» (Австрия) / «Анортосис» (Кипр) — «Заря» (Украина)
«Яблонец»(Чехия) / «Селтик» (Шотландия) — АЗ
«Фенербахче» (Турция) — «Нефтчи» (Азербайджан) / ХИК (Финляндия)
«Мура» (Словения) / «Жальгирис» (Литва) — «Штурм» (Австрия)
«Омония» (Кипр) / «Флора» (Эстония) — «Антверпен» (Бельгия)
«Олимпиакос» (Греция) / «Лудогорец» (Болгария) — «Линкольн» (Гибралтар) / «Слован» (Словакия)
«Мальме» (Швеция) / «Рейнджерс» (Шотландия) — «Кайрат» (Казахстан) / «Алашкерт» (Армения)
«Ференцварош» (Венгрия) / «Славия» (Прага) — «Динамо» (Загреб Хорватия) / «Легия» (Польша)
«Црвена Звезда» (Сербия) / «Шериф» (Молдова) — ЧФР (Румыния) / «Янг Бойз» (Швейцария).
- 2 августа 2021
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