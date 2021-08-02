«Ростов» объявит имя нового главного тренера в ближайшие дни

«Ростов» объявит имя нового главного тренера уже в ближайшие дни. Ранее сегодня стало известно, что пост наставника команды покинул Валерий Карпин, который сконцентрируется на работе в сборной России.

«У клуба есть кандидат, в течение нескольких дней мы объявим имя нового главного тренера», — сообщили в пресс-службе «Ростова» корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Напомним, 26 июля Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Соглашение со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.



Следующий матч сборная России проведёт со сборной Хорватии 1 сентября в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года.



Прошлым наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул свою должность после провала национальной команды на чемпионате Европы — 2020.