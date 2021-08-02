Автогол Уткина помог «Сочи» обыграть «Ахмат»

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ахмат» проиграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 26-й минуте хавбек «Ахмата» Даниил Уткин забил автогол. Кристиан Нобоа со штрафного навесил к линии вратарской, где Уткин в борьбе с соперником головой срезал мяч в угол своих же ворот. На 59-й минуте Марко Дуганджич увеличил преимущество сочинцев. Нобоа от центральной линии вырезал роскошную передачу на ход Дуганджичу, тот убежал от защитника, в штрафной ушёл влево от выбежавшего навстречу голкипера, обыграв его и пробил в почти пустые ворота. На 86-й минуте Габриэль Янку отыграл один мяч.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Константин Шаламберидзе и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).

После двух туров «Сочи» набрал три очка и занимает шестое место в РПЛ. «Ахмат» (3) — на 11-м месте.