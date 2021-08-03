Роман Яремчук не поможет «Бенфике» в первом матче со «Спартаком»

«Бенфика» на своём официальном сайте опубликовала список футболистов, вызванных на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком».
В список не попал украинский нападающий лиссабонской команды Роман Яремчук, перешедший в клуб в конце июля. Всего на матч вызваны 25 игроков:
вратари — Влаходимос, Элтон, Свилар;
защитники — Гримальдо, Морато, Вертонген, Отаменди, Жилберто, Вериссимо;
полузащитники — Гонсалвеш, Таарабт, Мейте, Рафа, Пицци, Жедсон, Флорентину, Диаш, Мариу, Вайгль, Эвертон;
нападающие — Перейра, Винисиус, Сеферович, Вальдшмидт, Рамуш.
Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится завтра, 4 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Ответная встреча пройдёт на арене «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.
- 3 августа 2021
-
11:19
-
11:19
-
10:57
-
10:42
-
10:38
-
10:23
-
10:10
-
09:51
-
09:49
-
09:30
-
08:21
-
07:53
-
07:23
-
03:22
-
02:48
-
01:40
-
01:21
-
00:57
-
00:49
-
00:39
-
00:20
-
00:16
- 2 августа 2021
-
23:58
-
23:39
-
23:33
-
23:25
-
23:10
-
23:00
-
22:32
-
22:20
-
21:59
-
21:57
-
21:32
-
21:28
-
21:27