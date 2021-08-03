Роман Яремчук не поможет «Бенфике» в первом матче со «Спартаком»

«Бенфика» на своём официальном сайте опубликовала список футболистов, вызванных на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком».



В список не попал украинский нападающий лиссабонской команды Роман Яремчук, перешедший в клуб в конце июля. Всего на матч вызваны 25 игроков:



вратари — Влаходимос, Элтон, Свилар;



защитники — Гримальдо, Морато, Вертонген, Отаменди, Жилберто, Вериссимо;



полузащитники — Гонсалвеш, Таарабт, Мейте, Рафа, Пицци, Жедсон, Флорентину, Диаш, Мариу, Вайгль, Эвертон;



нападающие — Перейра, Винисиус, Сеферович, Вальдшмидт, Рамуш.



Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится завтра, 4 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Ответная встреча пройдёт на арене «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.