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Роман Яремчук не поможет «Бенфике» в первом матче со «Спартаком»

Роман Яремчук не поможет «Бенфике» в первом матче со «Спартаком»
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«Бенфика» на своём официальном сайте опубликовала список футболистов, вызванных на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком».

В список не попал украинский нападающий лиссабонской команды Роман Яремчук, перешедший в клуб в конце июля. Всего на матч вызваны 25 игроков:

вратари — Влаходимос, Элтон, Свилар;

защитники — Гримальдо, Морато, Вертонген, Отаменди, Жилберто, Вериссимо;

полузащитники — Гонсалвеш, Таарабт, Мейте, Рафа, Пицци, Жедсон, Флорентину, Диаш, Мариу, Вайгль, Эвертон;

нападающие — Перейра, Винисиус, Сеферович, Вальдшмидт, Рамуш.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится завтра, 4 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Ответная встреча пройдёт на арене «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.

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