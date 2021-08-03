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Соболев: три тысячи болельщиков на трибунах будут болеть так, будто весь стадион пришёл

Соболев: три тысячи болельщиков на трибунах будут болеть так, будто весь стадион пришёл
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с «Бенфикой». В частности, футболист затронул тему допуска болельщиков на трибуны «Открытие Арены».

«В некоторых регионах всего 500 человек пускают, здесь хотя бы 3000 разрешили. Уверен, они будут болеть так, как будто весь стадион пришёл. Но мы знаем – за нас будут болеть, смотря футбол в барах и по домам по всей стране», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится завтра, 4 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Ответная встреча пройдёт на арене «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.

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