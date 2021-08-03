Пиняев объяснил, почему выбрал «Крылья Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, почему решил продолжить карьеру в самарском клубе.
«Я знал, что ко мне есть интерес из Самары, и наша симпатия была взаимна. Как только приехал на сборы, сразу понял, что меня рады видеть. Особенно приятно отношение со стороны Сергея Александровича Корниленко. «Крылья» — один из самых доброжелательных коллективов, в которых я находился, здесь чувствуется семейная обстановка.
С Сергеем Александровичем в основном общались по поводу адаптации в команде, он интересовался, как я себя чувствую — а про футбол разговор у нас практически не заходил. Знаю, что он играл на позиции нападающего. У нас всё же немного разные амплуа, но он может дать общий совет.
Почему именно «Крылья»? Сначала хотелось бы поиграть в клубе РПЛ, где у меня будет возможность получать игровую практику. Думаю, все понимают, что в 16 лет, после одного сезона в ФНЛ я не способен решать задачи уровня Лиги чемпионов. Мне нужно набираться опыта», — сказал Пиняев в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
- 3 августа 2021
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