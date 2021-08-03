Форвард «Бенфики» получил травму перед матчем со «Спартаком»
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Нападающий «Бенфики» Родриго Перейра получил травму, сообщает Sol Sapo.
По информации источника, форвард травмировал колено на последней тренировке команды перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком». Перейра покинул поле на носилках, после чего был отправлен на медицинское обследование. Таким образом, нападающий пропустит встречу с московской командой.
Матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск. Ответная игра пройдёт 10 августа в Лиссабоне.
Встречу «Спартака» и «Бенфики» обслужит испанская бригада судей во главе с Карлосом дель Серро. Помогать ему будут ассистенты Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Четвёртый рефери — Хавьер Альберола.
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