Промес и Маслов пропускают тренировку «Спартака» перед матчем отбора ЛЧ с «Бенфикой»
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«Спартак» продолжает подготовку к первому матчу 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой». Сегодня, 3 августа, московский клуб проводит тренировку.
На командном занятии не присутствуют футболисты Квинси Промес и Павел Маслов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов. Защитник Георгий Джикия и полузащитник Виктор Мозес тренируются в общей группе.
Матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск. Ответная игра пройдёт 10 августа в Лиссабоне.
Встречу «Спартака» и «Бенфики» обслужит испанская бригада судей во главе с Карлосом дель Серро. Помогать ему будут ассистенты Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Четвёртый рефери — Хавьер Альберола.
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