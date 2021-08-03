«Нефтчи» избежал поражения в матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы с ХИКом

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Нефтчи» (Азербайджан) сыграл вничью с ХИКом (Финляндия). Встреча проходила на «Баксель Арена — 8-й километр» в Баку и завершилась со счётом 2:2.

На 59-й минуте первый гол забил полузащитник азербайджанской команды Сабир Бугрен, ему ассистировал Аррамиш. Спустя две минуты счёт сравнял Роопе Риски. Затем Риски оформил дубль, голевую передачу отдал Жаир Таварес да Силва. Футболисты «Нефтчи» отыгрались на 80-й минуте — отличился Эмин Махмудов.

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы состоится 12 августа. Встреча пройдёт на стадионе «Телиа 5G-Арена» в Хельсинки (Финляндия). Победитель пары «Нефтчи» — «Хельсинки» в финале квалификации сыграет с турецким «Фенербахче».