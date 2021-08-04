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«Друзья». Ди Мария поделился фотографией с Месси, Паредесом, Неймаром и Верратти

«Друзья». Ди Мария поделился фотографией с Месси, Паредесом, Неймаром и Верратти
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Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария поделился в своём «инстаграме» новой фотографией, на которой он запечатлён с одноклубниками Леандро Паредесом, Неймаром, Марко Верратти и нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Друзья», — подписал публикацию аргентинский полузащитник.

Ранее стало известно, что 34-летний Месси поставит подпись в договоре с «Барселоной» в начале августа. Вероятно, это произойдёт 2 числа. До этого момента Месси не будет тренироваться с командой. После подписания контракта Лео пройдёт медицинские и физические тесты, после чего начнёт заниматься с форвардом Серхио Агуэро и защитником Эмерсоном, которые, как и он, не полетели на сборы в Германию. Сообщалось, что в приобретении нападающего был заинтересован «ПСЖ».

Контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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