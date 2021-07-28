Стало известно, когда Лионель Месси подпишет новый контракт с «Барселоной»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, у которого истёк контракт с «Барселоной», в скором времени подпишет новое соглашение с сине-гранатовыми.
Как сообщает Sport.es, 34-летний футболист поставит подпись в договоре с каталонским клубом в начале августа. Вероятно, это произойдёт 2 числа. До этого момента Месси не будет тренироваться с командой. После подписания контракта Лео пройдёт медицинские и физические тесты, после чего начнёт заниматься с форвардом Серхио Агуэро и защитником Эмерсоном, которые, как и он, не полетели на сборы в Германию.
Контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.
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