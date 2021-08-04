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Смородская: у Сёмина не получится в «Ростове». Его время уже ушло

Смородская: у Сёмина не получится в «Ростове». Его время уже ушло
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на назначение бывшего наставника железнодорожников Юрия Сёмина на пост главного тренера «Ростова».

«У Сёмина не получится в «Ростове». Всему своё время, а его время уже ушло», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сёмин покинул «Локомотив» в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.

Предыдущий наставник «Ростова» Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но на днях покинул клуб, решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.

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