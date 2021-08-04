Сергей Семак: Гжегож Крыховяк добавит «Краснодару» и качества, и мастерства

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка в состав «Краснодара».



«Я думаю, он добавит и качества, и мастерства — плюс тот объём, который всегда показывает Крыховяк, и его лидерские качества — конечно, это игрок, который способен усилить любую команду Премьер-Лиги. Что касается «Краснодара», то, думаю, команда изменилась с приходом Виктора Михайловича. Это команда, которая очень много внимания уделяет переходным фазам, они стараются играть очень активно, и предыдущий наш матч показал, как примерно будет строить игру команда Виктора Михайловича. Нас ждёт очень непростой матч с хорошей командой», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».