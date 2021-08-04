Семак: с «Химками» ничего катастрофичного для «Краснодара» не случилось — сезон длинный

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».



«Первую домашнюю игру сезона ждём такими же эмоциями, как и любую другую официальную игру, график у нас непростой. Конечно, мы соскучились по нашему стадиону и ждём, когда у нас появится возможность выйти в первый раз в сезоне на нашу родную арену.



На первой минуте матча с «Химками» у «Краснодара» был очень хороший момент, который они могли реализовать, не забили пенальти. Да и «Химки» — хорошая команда, которая еще многим попортит нервы — это уж точно. Такое бывает, ничего катастрофичного для «Краснодара» не случилось — сезон длинный, я думаю, что все турнирная таблица будет приобретать окончательные очертания ближе к концу сезона. Что касается основных претендентов на победу — то, может быть, к зимней паузе», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

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