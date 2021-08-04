Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«РБ Лейпциг» готов отпустить Марселя Забитцера в «Баварию» за € 15-18 млн

«РБ Лейпциг» готов отпустить Марселя Забитцера в «Баварию» за € 15-18 млн
Аудио-версия:
Комментарии

«РБ Лейпциг» не станет удерживать полузащитника Марселя Забитцера, на которого претендует «Бавария».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере», «быки» готовы отпустить своего капитана в стан мюнхенцев, если те заплатят € 15-18 млн. В клубе не переживают насчёт потенциального ухода 27-летнего футболиста, поскольку в команде есть много игроков на его позицию.

Забитцер является капитаном «РБ Лейпциг». За немецкий клуб он выступает с 2014 года. В ходе своей карьеры также защищал цвета «Ред Булл Зальцбург», «Рапида» и «Адмира Ваккер». Контракт Марселя с «быками» рассчитан до лета 2022 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 27 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил восемь голов (четыре — с пенальти) и отдал три результативные передачи.

Следишь за трансферами? Тогда читай наш телеграм-канал. Там всё есть.

Новость по теме
«Бавария» начала переговоры по капитану «РБ Лейпциг»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021