«РБ Лейпциг» готов отпустить Марселя Забитцера в «Баварию» за € 15-18 млн

«РБ Лейпциг» не станет удерживать полузащитника Марселя Забитцера, на которого претендует «Бавария».
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере», «быки» готовы отпустить своего капитана в стан мюнхенцев, если те заплатят € 15-18 млн. В клубе не переживают насчёт потенциального ухода 27-летнего футболиста, поскольку в команде есть много игроков на его позицию.
Забитцер является капитаном «РБ Лейпциг». За немецкий клуб он выступает с 2014 года. В ходе своей карьеры также защищал цвета «Ред Булл Зальцбург», «Рапида» и «Адмира Ваккер». Контракт Марселя с «быками» рассчитан до лета 2022 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 27 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил восемь голов (четыре — с пенальти) и отдал три результативные передачи.
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