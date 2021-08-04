6-й тур РПЛ перенесут на 25 августа ради сборной России
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6-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, с большой долей вероятности, будет перенесён на 25 августа, сообщает «Рейтинг букмекеров». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.
Накануне стало известно, что Российский футбольный союз попросил Российскую Премьер-Лигу сдвинуть сроки 6-го тура из-за подготовки сборной России к игре со сборной Хорватии. Российская национальная команда проведёт встречу с Хорватией 1 сентября в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Согласно действующему расписанию, матчи 6-го тура РПЛ должны пройти 28-29 августа. Игры команд, не выступающих в еврокубках, будут перенесены на 24-26 августа. В эти даты пройдут минимум шесть матчей.
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