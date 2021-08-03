РФС попросил РПЛ рассмотреть вопрос о переносе 6-го тура ради сборной России
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Российский футбольный союз попросил Российскую Премьер-Лигу сдвинуть сроки 6-го тура из-за подготовки сборной России к игре со сборной Хорватии.
«РФС обратился в РПЛ с просьбой рассмотреть вопрос о переносе 6-го тура РПЛ», — сообщили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ранее заявил о необходимости сдвинуть сроки тура РПЛ перед сборами команды в преддверии матча с Хорватией. «30 августа приедут на сбор, будет восстановление, так что 30-31 августа, ориентировочно, будет полторы тренировки. Если не попросить клубы РПЛ этот тур сдвинуть, не знаю, куда и как», — сказал Карпин.
Сборная России проведёт встречу с Хорватией 1 сентября в рамках квалификации к ЧМ-2022.
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