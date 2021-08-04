«Бавария» хочет купить Данило. «Ювентус» требует € 30 млн

«Бавария» хочет приобрести бразильского защитника «Ювентуса» Данило, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
«Ювентус» требует за футболиста не менее € 30 млн. «Бавария» не согласна покупать бразильца на таких условиях. Кроме того, Данило получает зарплату в размере $ 4,5 млн в год, что является ещё одним препятствием для заключения сделки.
Ранее из «РБ Лейцпиг» в «Баварию» перешёл центральный защитник Деотшанкюль Юпамекано. Затем аналогичным маршрутом проследовал главный тренер Юлиан Нагельсман.
Весной «Ювентус» определил пятёрку игроков, которых точно не продаст в летнее трансферное окно. По данным источника, туринцы собирались сохранить в своём составе Федерико Кьезу, Деяна Кулушевски, Маттейса де Лигта, Артура и Данило. В список неприкасаемых не вошёл португальский нападающий Криштиану Роналду.
- 4 августа 2021
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