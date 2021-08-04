Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Йевтич — о матче с «Ракувом»: уровень РПЛ выше уровня чемпионата Польши

Йевтич — о матче с «Ракувом»: уровень РПЛ выше уровня чемпионата Польши
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с польским клубом «Ракув».

«Настроение хорошее. Завтра будет очень важный матч. Надо быть готовыми. Победа над тульским «Арсеналом» ничего нам не даёт. У нас был хороший старт в РПЛ, но это уже другой турнир.

«Ракув» вышел в первую лигу, когда я ещё играл в Польше. Мне даже удалось сыграть против них один раз. Конечно, за два года многое поменялось — сейчас это совсем другая команда. Они прогрессируют. То, что они борются за выход в Лигу конференций, показывает, что у них хорошая команда.

Уровень РПЛ выше уровня чемпионата Польши. Да, за последние полгода я забил больше, чем в один из сезонов в Польше, но для меня самое главное, чтобы команда побеждала. Если у меня будет выбор: забить три или восемь — выберу второе. Но, если забью три гола, при этом они будут важные — это даже будет лучше», — передаёт слова Йевтича корреспондент «Чемпионата».

Новость по теме
Слуцкий: «Рубин» ждёт тяжёлое противостояние с «Ракувом». Каждый может победить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021