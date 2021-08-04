Йевтич — о матче с «Ракувом»: уровень РПЛ выше уровня чемпионата Польши

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с польским клубом «Ракув».



«Настроение хорошее. Завтра будет очень важный матч. Надо быть готовыми. Победа над тульским «Арсеналом» ничего нам не даёт. У нас был хороший старт в РПЛ, но это уже другой турнир.



«Ракув» вышел в первую лигу, когда я ещё играл в Польше. Мне даже удалось сыграть против них один раз. Конечно, за два года многое поменялось — сейчас это совсем другая команда. Они прогрессируют. То, что они борются за выход в Лигу конференций, показывает, что у них хорошая команда.



Уровень РПЛ выше уровня чемпионата Польши. Да, за последние полгода я забил больше, чем в один из сезонов в Польше, но для меня самое главное, чтобы команда побеждала. Если у меня будет выбор: забить три или восемь — выберу второе. Но, если забью три гола, при этом они будут важные — это даже будет лучше», — передаёт слова Йевтича корреспондент «Чемпионата».