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Слуцкий: «Рубин» ждёт тяжёлое противостояние с «Ракувом». Каждый может победить

Слуцкий: «Рубин» ждёт тяжёлое противостояние с «Ракувом». Каждый может победить
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением об уровне «Ракува» в преддверии матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций.

«Ракув» — очень сильная команда. Как и у любой другой команды, у них есть лидеры. Такие, как Кун, Тудор, Лопес, Цебуля, Полетанович, Папаниколау, если он появится. Так что это очень квалифицированная европейская команда с высоким уровнем тактических принципов и очень агрессивной манерой игры. Не знаю, какая команда нам больше подходит по стилю.

Безусловно, слабые выступления в еврокубках — это показатель уровня нашей лиги. Уверен, что нас ждёт очень тяжёлое противостояние с «Ракувом». Преимущества ни у кого не будет. Это будут напряжённые и равные игры, в которых у каждой команды будет шанс победить. Конечно, мы постараемся сделать всё, чтобы эти шансы реализовались в нашу пользу», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».

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