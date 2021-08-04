Жуков: «Спартак» — команда классом ниже «Бенфики». Думаю, шансов очень мало

Почётный президент ОКР Александр Жуков прокомментировал результат первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» (0:2).



«Просто «Спартак» — команда ниже классом, к сожалению. Думаю, что шансов очень мало. Пока это говорит об уровне «Спартака».



Что касается лимита, думаю, он нужен. Если не он, то одни иностранцы будут играть. Конкуренция и сейчас есть. Реформы, конечно, назрели. Результаты в Европе говорят об уровне наших команд», — передаёт слова Жукова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

И для «Спартака», и для «Бенфики» этот матч стал первым в нынешнем розыгрыше квалификации Лиги чемпионов. Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф, по итогам которого определится полный список участников группового этапа главного еврокубка. Ответный матч между «Бенфикой» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.