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Жуков: «Спартак» — команда классом ниже «Бенфики». Думаю, шансов очень мало

Жуков: «Спартак» — команда классом ниже «Бенфики». Думаю, шансов очень мало
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Почётный президент ОКР Александр Жуков прокомментировал результат первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» (0:2).

«Просто «Спартак» — команда ниже классом, к сожалению. Думаю, что шансов очень мало. Пока это говорит об уровне «Спартака».

Что касается лимита, думаю, он нужен. Если не он, то одни иностранцы будут играть. Конкуренция и сейчас есть. Реформы, конечно, назрели. Результаты в Европе говорят об уровне наших команд», — передаёт слова Жукова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

И для «Спартака», и для «Бенфики» этот матч стал первым в нынешнем розыгрыше квалификации Лиги чемпионов. Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф, по итогам которого определится полный список участников группового этапа главного еврокубка. Ответный матч между «Бенфикой» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.

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