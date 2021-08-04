Федун — о заявлении Попова: это не мужской поступок — бежать после поражений

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал заявление спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова о желании уйти из клуба.



«Это не мужской поступок — бежать после поражений. Из-за того, что тебе не утвердили ту кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки. Это не мужской поступок! Всё, что могу сказать. К сожалению, у Попова подобная ситуация уже была. Ну ладно, бог с ним», — цитирует Федуна «Спорт-экспресс».

Ранее Дмитрий Попов заявил, что завтра, 5 августа, напишет заявление об уходе из московского клуба. «Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, при том что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой. Также я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба», — сказал Попов.