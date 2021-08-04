«Выпил, наверное». Андрей Федун – о заявлении Попова об уходе из «Спартака»

Андрей Федун, брат владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал заявление спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова.
«Попов уходит? Выпил, наверное. Что вы чушь несёте? С Поповым разговаривайте. Его заявлений я не слышал.
Что касается ответной игры, шансы есть всегда. Могут выйти, могут не выйти», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов заявил, что завтра, 5 августа, напишет заявление об уходе из московского клуба. «Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, при том что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой. Также я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба», — сказал Попов.
- 4 августа 2021
-
23:40
-
23:35
-
23:30
-
23:26
-
23:20
-
23:17
-
23:16
-
23:09
-
23:02
-
23:02
-
22:54
-
22:53
-
22:45
-
22:40
-
22:37
-
22:36
-
22:33
-
22:31
-
22:23
-
22:22
-
22:16
-
22:11
-
22:08
-
21:59
-
21:53
-
21:52
-
21:47
-
21:38
-
21:33
-
21:25
-
21:15
-
21:10
-
21:03
-
21:02
-
20:50