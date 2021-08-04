«Выпил, наверное». Андрей Федун – о заявлении Попова об уходе из «Спартака»

Андрей Федун, брат владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал заявление спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова.

«Попов уходит? Выпил, наверное. Что вы чушь несёте? С Поповым разговаривайте. Его заявлений я не слышал.



Что касается ответной игры, шансы есть всегда. Могут выйти, могут не выйти», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов заявил, что завтра, 5 августа, напишет заявление об уходе из московского клуба. «Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, при том что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой. Также я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба», — сказал Попов.