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«Манчестер Сити» достиг договорённости с «Астон Виллой» о трансфере Грилиша за € 117 млн

«Манчестер Сити» достиг договорённости с «Астон Виллой» о трансфере Грилиша за € 117 млн
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«Манчестер Сити» завершает сделку по приобретению 25-летнего крайнего полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша, которая станет одной из самых крупнейших в истории английской Премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, клубы достигли договорённости о переходе футболиста. Окончательная сумма трансфера составит € 117 млн. С самим Грилишем согласован контракт до 2026 года. Уже в четверг, 5 августа, игрок начнёт прохождение медицинского обследования перед переходом.

Грилиш является воспитанником «Астон Виллы» и защищает цвета клуба с 2012 года, а с прошлого года вызывается в сборную Англии. В прошлом сезоне 25-летний хавбек принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.

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