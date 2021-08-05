«Интер» может приобрести Азмуна в случае ухода Лукаку
Поделиться
Миланский «Интер» рассматривает кандидатуру форварда «Зенита» Сердара Азмуна, утверждает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, чемпионы Италии могут приобрести Азмуна на замену форварду Ромелу Лукаку, который может перебраться в «Челси».
Азмун — один из игроков из шорт-листа «Интера». Также миланцы рассматривают кандидатуры Душана Влаховича из «Фиорентины» и форварда «Аталанты» Дувана Сапаты.
Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Азмун с большой долей вероятности перейдёт в «Байер».
Комментарии
- 5 августа 2021
-
19:37
-
19:34
-
19:23
-
19:16
-
19:06
-
19:00
-
18:39
-
18:27
-
18:14
-
17:57
-
17:55
-
17:47
-
17:39Денис Макаров стал игроком «Динамо» Эксклюзив
-
17:39
-
17:26
-
17:15
-
16:43
-
16:43
-
16:38
-
16:07
-
16:00
-
16:00
-
15:47
-
15:38
-
15:18
-
15:16
-
14:43
-
14:25
-
14:10
-
14:08
-
13:52
-
13:44
-
13:31
-
13:25
-
13:17
Партнерский контент