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«Интер» может приобрести Азмуна в случае ухода Лукаку

«Интер» может приобрести Азмуна в случае ухода Лукаку
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Миланский «Интер» рассматривает кандидатуру форварда «Зенита» Сердара Азмуна, утверждает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, чемпионы Италии могут приобрести Азмуна на замену форварду Ромелу Лукаку, который может перебраться в «Челси».

Азмун — один из игроков из шорт-листа «Интера». Также миланцы рассматривают кандидатуры Душана Влаховича из «Фиорентины» и форварда «Аталанты» Дувана Сапаты.

Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Азмун с большой долей вероятности перейдёт в «Байер».

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