«Байер» и «Зенит» продолжают переговоры по Азмуну. Контракт с самим игроком уже согласован

Немецкий «Байер» и санкт-петербургский «Зенит» продолжают переговоры по 26-летнему иранскому нападающему Сердару Азмуну, несмотря на то что ранее сообщалось о срыве сделки. Об этом информирует итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

Как отмечает источник, «Байер» предлагает за футболиста сборной Ирана € 18 млн. С самим Сердаром уже согласован контракт до 2026 года с зарплатой в € 2,8 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хотел получить € 20 млн из-за пункта в контракте, согласно которому петербуржцы должны заплатить «Рубину» 20% от суммы трансфера Азмуна.



Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.