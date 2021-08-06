Лионель Месси ведёт переговоры с «ПСЖ»

На протяжении последних нескольких часов аргентинский нападающий Лионель Месси ведёт переговоры с «Пари Сен-Жермен», сообщает журналист Мохамед Бухафси в своём «твиттере».
По данным источника, парижане всерьёз рассматривают возможность подписания контракт с Месси и пытаются найти решение.
Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.
«Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал «Атлетико» (86). В Лиге чемпионов команда дошла до 1/8 финала, где уступила «ПСЖ».
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