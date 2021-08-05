Месси официально ушёл из «Барселоны». Как это случилось?

Каталонский клуб договорился с аргентинцем о новом контракте, но подписать его не получилось.

Лео Месси неожиданно покидает «Барселону». Все были уверены в том, что аргентинец подпишет новый контракт с каталонским клубом, но этого не произошло. Рассказываем, почему.

Как состоялся уход Месси

Официальный сайт «Барселоны» опубликовал заявление, в котором объяснил, почему Месси вынужден покинуть клуб. Оказывается, дело вовсе не в желании игрока:

«Несмотря на то, что «Барселона» и Лионель Месси достигли соглашения и намеревались подписать новый контракт уже сегодня, соглашение не может быть заключено из-за финансовых и структурных препятствий, прописанных в регламенте испанской лиги.

В результате этой ситуации Месси не останется в «Барселоне». Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут воплощены в жизнь.

«Барселона» от всей души выражает свою благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в его личной жизни и профессиональной карьере», — написала пресс-служба «Барселоны» в «Инстаграме».

Каталонский клуб долго работал над тем, чтобы сохранить Месси. С ним должны были подписать новый контракт ещё после Кубка Америки, но переговоры прилично затянулись. Одной из главных причин был финансовый фэйр-плей, о котором говорил новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

«Мне бы хотелось сказать, что Месси остаётся, и он хочет остаться. Всё складывается, как надо, и мы стараемся найти устраивающее всех решение. В испанской лиге гораздо более строгий финансовый фэйр-плей, чем в других чемпионатах. Я надеюсь, что все будут руководствоваться здравым смыслом и позволят нам, если мы достигнем окончательного соглашения, заявить Лео», — объяснял Лапорта.

Впрочем, есть мнение, что решение об уходе Месси не окончательное. Журналист Тони Хуанмарти написал, что заявление «Барселоны» сделано для того, чтобы оказать давление на президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

Долги «Барселоны» и потолок зарплат в Ла Лиге

С начала этого года много писали о долгах каталонского клуба. В «Барселоне» наступили смутные времена. Клуб опубликовал финансовый отчёт, согласно которому сумма всех задолженностей составила € 1,2 млрд. У «Барселоны» даже не хватало денег на выплату заработной платы, из-за чего пришлось взять кредит в банке, чтобы выплатить деньги игрокам за полгода. Также сине-гранатовые задолжали € 126 млн другим клубам за трансферы (больше всего «Ливерпулю» за Коутиньо – € 29 млн).

Газета El Mundo подлила масла в огонь, опубликовав данные о контракте Месси. По информации издания, за четыре года аргентинец должен был заработать € 555 млн.

К тому же в Ла Лиге существует потолок зарплат. В сезоне-2019/2020 зарплатная ведомость каталонского клуба составляла € 671 млн, а теперь руководству «Барсы» нужно было вписаться в € 383 млн. В Испании потолок на сезон рассчитывается для каждого клуба отдельно и зависит от доходов и расходов организации. «Барселона» тратит на зарплаты непостижимые 110% от дохода, поэтому не может регистрировать новых игроков. Клуб уже продал и отдал в аренду несколько игроков, но существенно улучшить ситуацию не смог ввиду незначительности окладов ушедших на общем фоне.

Непосильным грузом в зарплатной ведомости лежали контракты Юмтити, Пьянича и Коутиньо. С одним из них «Барсе» для подписания Месси нужно было расторгнуть соглашение, тем не менее этого не произошло. Впрочем, аргентинец пошёл навстречу клубу и, как сообщал Diario Sport, был даже согласен на понижение зарплаты на 50%. Но, видимо, уложиться в финансовый фэйр-плей всё же не получилось.

Спустя 21 год Лионель Месси покидает «Барселону». Он провёл за каталонский клуб 778 матчей, забил 672 гола, отдал 305 голевых передач и выиграл 35 трофеев, став лучшим футболистом в истории клуба.

Теперь 34-летний аргентинец получил статус свободного агента и может перейти в любой топовый европейский клуб. Главными претендентами на Месси считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ», которые могут удовлетворить финансовые запросы игрока. Но не исключено, что Лео вернётся в родную Аргентину, где и завершит карьеру.