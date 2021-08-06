Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА открыл дело против «Спарты» за дискриминационное поведение фанатов в матче с «Монако»

УЕФА открыл дело против «Спарты» за дискриминационное поведение фанатов в матче с «Монако»
Аудио-версия:
Комментарии

Дисциплинарный комитет УЕФА расследует события, произошедшие в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спарта» — «Монако» (0:2).

К настоящему моменту против чешского клуба открыто дело. Его фанаты обвиняются в дискриминационном поведении, провокационных и оскорбительных выкриках, а также в бросании предметов на поле.

Напомним, матч между «Спартой» и «Монако» был приостановлен в первом тайме после расистских оскорблений в адрес полузащитника «Монако» Орельена Чуаэми со стороны болельщиков пражского клуба. На 37-й минуте встречи Чуаэми забил гол после передачи российского хавбека Александра Головина. Болельщики «Спарты» начали оскорблять Чуаэми, после чего игроки «Монако» обратились к судье. Позже игра была возобновлена.

Следишь за трансферами? Тогда читай наш телеграм-канал. Там всё есть.

Новость по теме
Нико Ковач обвинил болельщиков «Спарты» в расизме после матча отбора Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021