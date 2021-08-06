УЕФА открыл дело против «Спарты» за дискриминационное поведение фанатов в матче с «Монако»

Дисциплинарный комитет УЕФА расследует события, произошедшие в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спарта» — «Монако» (0:2).



К настоящему моменту против чешского клуба открыто дело. Его фанаты обвиняются в дискриминационном поведении, провокационных и оскорбительных выкриках, а также в бросании предметов на поле.



Напомним, матч между «Спартой» и «Монако» был приостановлен в первом тайме после расистских оскорблений в адрес полузащитника «Монако» Орельена Чуаэми со стороны болельщиков пражского клуба. На 37-й минуте встречи Чуаэми забил гол после передачи российского хавбека Александра Головина. Болельщики «Спарты» начали оскорблять Чуаэми, после чего игроки «Монако» обратились к судье. Позже игра была возобновлена.

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