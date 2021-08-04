Нико Ковач обвинил болельщиков «Спарты» в расизме после матча отбора Лиги чемпионов

Главный тренер «Монако» Нико Ковач обвинил чешских болельщиков в расизме после выездного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартой» (2:0).

«Мы выиграли этот матч, но самое главное произошло сразу после нашего первого гола, а также в конце матча! Нам всем очень грустно и противно, что это продолжается в 21 веке. Но футбольное поле — это часть мира. Так что, возможно, нужно прекратить такое отношение, потому что футбол — это способ наводить мосты. Я очень горжусь своими игроками, потому что мы показали хорошую реакцию. Некоторые из них очень рассержены. Я сказал им, что понимаю их тревогу, но мы здесь для того, чтобы играть в футбол. Я знаю, что это больно, что очень сложно пытаться понять непонятное. Но мы продолжили. Мы выиграли матч. Мы также победили расизм. Также нужно сказать, что этих людей на стадионе меньшинство. В перерыве мы поговорили с тренером «Спарты» и судьёй. Я сказал тренеру, что он не несет ответственность. Но всем нам нужно уважение. Надеюсь, этого больше не повторится. Атмосфера в перерыве была тяжелой. Пришлось все успокоить. Иногда слова ранят больше, чем удары. Слова оставляют более длинный шрам», — приводит слова Ковача L`Equipe.

Напомним, матч между «Спартой» и «Монако» был приостановлен в первом тайме после расистских оскорблений в адрес полузащитника «Монако» Орельен Чуаэми со стороны болельщиков пражского клуба. На 37-й минуте встречи Чуаэми забил гол после передачи российского хавбека Александра Головина. Болельщики «Спарты» начали оскорблять Чуаэми, после чего игроки «Монако» обратились к судье. Позже игра была возобновлена.