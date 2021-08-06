Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший спортивный директор «Спартака» рассказал, как Салихова просила избавиться от Мозеса

Бывший спортивный директор «Спартака» рассказал, как Салихова просила избавиться от Мозеса
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов поделился перепиской с Заремой Салиховой, в которой супруга владельца клуба Леонида Федуна просит избавиться от полузащитника Виктора Мозеса.

«Дима, правда, давайте сейчас от Мозеса избавимся. Прямо сейчас самое время. Истерику Тедди [Тедеско] возьму на себя. Сейчас прямо это решение на ура пойдёт. Всё, что Газизов натворил, одним махом», — написано от лица Салиховой.

«Это переписка с Заремой Равильевной после Кубка с «Динамо». Более того, мне было дано указание не заявлять Мозеса, а заявить Рошу. Не хватило характера выполнить. Я не хочу ничего сливать. Поэтому ещё раз повторяю. Не будет потока дерьма в сторону клуба, не будет доказательств лжи и лицемерия здесь. Выбор за Вами, уважаемая Зарема», — написал Попов в своём телеграм-канале.

Ранее бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов создал телеграм-канал «Аудитор из МГИМО», в котором ответил на обвинения со стороны Заремы Салиховой.

Новость по теме
Источник: Федун пригрозил игрокам «Спартака» штрафами за комментарии об отставке Попова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021