Бывший спортивный директор «Спартака» рассказал, как Салихова просила избавиться от Мозеса

Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов поделился перепиской с Заремой Салиховой, в которой супруга владельца клуба Леонида Федуна просит избавиться от полузащитника Виктора Мозеса.

«Дима, правда, давайте сейчас от Мозеса избавимся. Прямо сейчас самое время. Истерику Тедди [Тедеско] возьму на себя. Сейчас прямо это решение на ура пойдёт. Всё, что Газизов натворил, одним махом», — написано от лица Салиховой.

«Это переписка с Заремой Равильевной после Кубка с «Динамо». Более того, мне было дано указание не заявлять Мозеса, а заявить Рошу. Не хватило характера выполнить. Я не хочу ничего сливать. Поэтому ещё раз повторяю. Не будет потока дерьма в сторону клуба, не будет доказательств лжи и лицемерия здесь. Выбор за Вами, уважаемая Зарема», — написал Попов в своём телеграм-канале.

Ранее бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов создал телеграм-канал «Аудитор из МГИМО», в котором ответил на обвинения со стороны Заремы Салиховой.