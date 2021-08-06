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Месси может перейти в «Челси». Абрамович уже встретился с представителями игрока

Месси может перейти в «Челси». Абрамович уже встретился с представителями игрока
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«Челси» включился в борьбу за Лионеля Месси. Президент лондонского клуба Роман Абрамович уже встретился с представителями аргентинца для обсуждения потенциального сотрудничества, информирует AS.

Подчёркивается, что «Челси» будет сложно выиграть борьбу за право подписания Месси, ведь переговоры аргентинца с «Пари Сен-Жермен» зашли уже слишком далеко.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» по-прежнему не проявил заинтересованности в переходе Месси. По аргентинцу работает только «ПСЖ».

Накануне, 5 августа, «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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