Николич – о судействе в РПЛ: каждую игру «Локомотив» должен начинать с 0:1

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказался о судействе после матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники сыграли вничью с «Уфой» (1:1). В конце первого тайма в ворота «Локомотива» был назначен пенальти, а виновник эпизода Дмитрий Баринов получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Очень сложно мы начали этот чемпионат. Явная ошибка на четвертой минуте в первом туре, когда нам отменили забитый Крыховяком гол. Потом явная ошибка во втором туре, когда мы пропустили гол со штрафного против ЦСКА. Думаю, что завтра тоже будем считать явной ошибкой, как пропустили гол сегодня. Нам понятно, что мы каждую игру должны начинать с минус один, а потом разворачивать игру в нашу сторону. Всё», — приводит слова Николича пресс-служба «Локомотива».

Напомним, сегодня, 6 августа, «Уфа» встретилась с «Локомотивом». Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошёл на Центральном стадионе города Уфы и завершился с ничейным счётом 1:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга.

В двух предыдущих турах «Уфа» проиграла ЦСКА (0:1) и «Динамо» (2:3). «Локомотив» победил «Арсенал» (3:1) и ЦСКА (2:1). Таким образом, по итогам трёх туров в активе уфимцев 1 очко, а у железнодорожников — 7 очков.