Кашшаи отреагировал на назначение Карасёва на Суперкубка УЕФА

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи прокомментировал назначение российского арбитра Сергея Карасёва на матч Суперкубка Европы. Карасёв будет главным арбитром матча.

«Сегодня отличный день для российского судейства. Анастасия Пустовойтова и Екатерина Курочкина обслуживали финал Олимпиады в Токио, а УЕФА назначил Сергея Карасёва, Игоря Демешко и Максима Гаврилина на матч за Суперкубок! Мы гордимся нашими судьями, которые доказали, что у российских арбитров есть потенциал для работы на топ-матчах.

Евро-2020, Олимпийские игры и Суперкубок являются большим достижением для российских судей и Российского футбольного союза, также это говорит о том, что ФИФА и УЕФА успешно оценивают новый подход и реформы судейства, которые реализует в РФС Ашот Хачатурянц», — цитирует Кашшаи пресс-служба РФС.