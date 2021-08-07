Джесси Лингард заразился коронавирусом
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард заразился коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте английского клуба.
Футболист был изолирован и не сможет принять участие в товарищеском матче с «Эвертоном», который состоится сегодня, 7 августа.
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