Спаич: знал ли я, что нельзя вставать в «стенку» к защитникам? Честно — нет

Защитник «Краснодара» Урош Спаич признался, что не был ознакомлен с правилом, согласно которому игроку атаки нельзя вставать в «стенку» к защитникам.

«Знал ли я, что нельзя вставать в «стенку» к защитникам? Честно — нет», — сказал Спаич в эфире «Матч ТВ».

На 14-й минуте матча с «Зенитом» полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил гол со штрафного, однако главный арбитр после видеопросмотра отменил взятие ворот. Гол «Краснодара» не засчитали, так как Спаич забежал в «стенку» «Зенита» и мешал питерцам. Сейчас это нарушение правил.

Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогают ему ассистенты Дмитрий Мосякин и Илья Елеференко (оба — Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



В двух предыдущих турах «Зенит» обыграл подмосковные «Химки» (3:1) и «Ростов» (4:2). «Краснодар» разгромил «Урал» (3:0) и уступил «Химкам» (0:1).