Агент Фернандо: ждём предложения от «Спартака»

Матеус Де Фария, агент экс-полузащитника «Спартака» Лукаса Фернандо, сообщил, что футболист хочет вернуться в московский клуб.



«Фернандо стал свободным агентом после окончания контракта в Китае. Сейчас мы ждём предложения «Спартака». Фернандо очень любит этот клуб и хочет вернуться. Он уверен, что сможет помочь любимой команде, и ему интересно поработать с Руем Виторией», — цитирует Де Фарию «Спорт-Экспресс».

Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год. За этот период бразилец сыграл в составе красно-белых 78 официальных матчей и забил 11 голов. Ранее он защищал цвета «Гремио», донецкого «Шахтёра» и «Сампдории». Transfermarkt оценивает стоимость Фернандо в € 4 млн. Китайский клуб «Бэйцзин Гоань» приобрёл бразильца у «Спартака» за € 9,6 млн.