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Агуэро не покинет «Барселону», несмотря на уход Месси

Агуэро не покинет «Барселону», несмотря на уход Месси
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Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро не планирует уходить из команды, несмотря на появившиеся слухи, утверждает Marca. По данным испанского издания, аргентинский нападающий хочет выступать за команду, хоть он так и не сможет сыграть вместе со своим другом и соотечественником Лионелем Месси.

Агуэро перешёл в «Барселону» во время межсезонья. Накануне, 6 августа, появились слухи о попытках Агуэро разорвать контракт с каталонцами. Аргентинец, по данным каталонских СМИ, был сильно разочарован уходом Месси и считал себя обманутым руководством «Барсы».

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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