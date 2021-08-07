Агуэро не покинет «Барселону», несмотря на уход Месси

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро не планирует уходить из команды, несмотря на появившиеся слухи, утверждает Marca. По данным испанского издания, аргентинский нападающий хочет выступать за команду, хоть он так и не сможет сыграть вместе со своим другом и соотечественником Лионелем Месси.

Агуэро перешёл в «Барселону» во время межсезонья. Накануне, 6 августа, появились слухи о попытках Агуэро разорвать контракт с каталонцами. Аргентинец, по данным каталонских СМИ, был сильно разочарован уходом Месси и считал себя обманутым руководством «Барсы».

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.