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«Байер» без Лунёва разгромил лейпцигский «Локомотив» и вышел в 1/16 финала Кубка Германии

«Байер» без Лунёва разгромил лейпцигский «Локомотив» и вышел в 1/16 финала Кубка Германии
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В матче 1/32 финала Кубка Германии леверкузенский «Байер» переиграл лейпцигский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе в Лейпциге и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 5-й минуте счёт открыл полузащитник «Байера» Керем Демирбай, который реализовал пенальти. Спустя 9 минут преимущество гостей увеличил Карим Беллараби, ему ассистировал Одилон Коссуну. На 87-й минуте Демирбай оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв остался в запасе.

Результаты других матчей 1/32 финала Кубка Германии:

«Айнтрахт» Нордерштедт — «Ганновер» — 0:4

«Байройт» — «Арминия» — 3:6

«БФК Динамо» — «Штутгарт» — 0:6

«Вайхе Фленсбург 08» - «Хольштайн Киль» — 2:4 (после д.в.)

«Вупперталлер» — «Бохум» — 1:2 (после д.в.)

«Грайфсвальд» — «Аугсбург» — 2:4

«Зандхаузен» — «РБ Лейпциг» — 0:4

«Оснабрюк» — «Вердер» — 2:0

Кубок Германии. 1-й раунд
07 августа 2021, суббота. 16:30 МСК
Локомотив Лейпциг
Лейпциг
Окончен
0 : 3
Байер
Леверкузен
0:1 Демирбай – 5' (пен)   0:2 Беллараби – 14'   0:3 Демирбай – 87'
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