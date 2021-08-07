«Байер» без Лунёва разгромил лейпцигский «Локомотив» и вышел в 1/16 финала Кубка Германии

В матче 1/32 финала Кубка Германии леверкузенский «Байер» переиграл лейпцигский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе в Лейпциге и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
На 5-й минуте счёт открыл полузащитник «Байера» Керем Демирбай, который реализовал пенальти. Спустя 9 минут преимущество гостей увеличил Карим Беллараби, ему ассистировал Одилон Коссуну. На 87-й минуте Демирбай оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.
Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв остался в запасе.
Результаты других матчей 1/32 финала Кубка Германии:
«Айнтрахт» Нордерштедт — «Ганновер» — 0:4
«Байройт» — «Арминия» — 3:6
«БФК Динамо» — «Штутгарт» — 0:6
«Вайхе Фленсбург 08» - «Хольштайн Киль» — 2:4 (после д.в.)
«Вупперталлер» — «Бохум» — 1:2 (после д.в.)
«Грайфсвальд» — «Аугсбург» — 2:4
«Зандхаузен» — «РБ Лейпциг» — 0:4
«Оснабрюк» — «Вердер» — 2:0
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